Atletica | Barontini vince gli 800 a Manchester | bene anche Coiro

(Di sabato 28 gennaio 2023) Esordio stagionale con vittoria per Simoneal meeting di. Il mezzofondista delle Fiamme Azzurre si è preso il successo con 1:48.09 chiudendo davanti al britannico Sam Reardon, secondo in 1:48.46. L’anconetano aveva rotto il ghiaccio una settimana fa nei 400 con un 47.00 al Palaindoor sulla pista di casa. Al femminile Eloisa(Fiamme Azzurre) firma ancora il record personale in 2:03.20 ritoccando il 2:03.38 di Ancona nello scorso weekend. La 22enne romana è seconda alle spalle della britannica Isabelle Boffey (2:02.70), e guadagna una posizione nelle liste italiane all-time diventando l’ottava di sempre. Si migliora al debutto nei 60 ostacoli Nicla Mosetti (Bracco), terza in 8.22 per togliere due centesimi al proprio limite della passata stagione. Prima gara del 2023 ...