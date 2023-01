(Di sabato 28 gennaio 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 20° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Massara, e dal quarto uomo Gariglio. VAR e AVAR saranno rispettivamente La Penna e Manganiello. Calcio d’inizio ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Reduce dal rocambolesco pareggio in casa della Juventus, l’vuole continuare nella sua striscia di risultati utili consecutivi. Questa sera gli uomini di Gasperini, ospiteranno unain piena crisi e al penultimo posto. In piena lotta per la zona Champions, la compagine bergamasca ha tutte le carte in regola per uscire dal campo con i tre punti questa sera. Gian Piero Gasperini si affiderà al grande stato ...

...30 Olympiacos - Maccabi 95 - 89 20:30 Baskonia - Anadolu Efes 114 - 111 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Empoli - Torino 2 - 2 18:00 Cremonese - Inter 1 - 2 20:450 - ...Commenta per primo Berat Djimsiti , difensore dell', ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro la: 'Il mister ci chiede sempre propositivi, sappiamo cosa fare, sappiamo quando inserirsi. Quando ci riusciamo cerchiamo ...

Serie A: in campo Atalanta-Sampdoria 0-0 LIVE Agenzia ANSA

Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE Serie A - Atalanta-Sampdoria 0-0 - Primo tempo in corso Voce Giallo Rossa

Atalanta-Sampdoria, sfida infernale: Gabbiadini guiderà l'attacco - Primocanale.it - Le notizie aggiornate ... Primocanale

In attesa di Atalanta-Sampdoria, si sono concluse le prime due partite di questo sabato 28 gennaio 2023, valide per il 20esimo turno della Serie A 2022-2023. Ecco come sono andate le cose in Empoli-To ..."Mancano pochi giorni, siamo vigli per cogliere eventuali opportunità. Non è un mercato semplice per tutti, vedremo se ci sarà ...