Atalanta-Samp | C’è posta per te | Schindler’s list o Tali e Quali? La tv del 28 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, sabato 28su DAZN alle 20.45 sarà possibile vedere in diretta la partita di calcio fradoria, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, spin-off di “Tale e Quale show”, condotto da Carlo Conti. Trasmissione musicale in cui personaggi non famosi si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente.. Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “C’èper te”, il people show condotto da Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Giù la maschera”: la squadra lavora al caso di un serial killer che uccide solo donne di successo e durante le indagini, la sua attenzione si ...