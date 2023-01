Atalanta | D’Amico | «Il momento è positivo | sul mercato siamo attenti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tony, direttore sportivo dell’, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Ogni partita è insidiosa, la Sampdoria è alla ricerca di punti per la salvezza. Sono partite da affrontare allo stesso modo, col mistertranquilli da questo punto di vista». OBIETTIVO CHAMPIONS – «Affrontiamo le settimane come sempre, è un. La squadra sta giocando bene e stanno arrivando anche i risultati. Il risultato finale lo vedremo alla fine del campionato».– «Mancano pochi giorni,vigili per cogliere eventuali opportunità. Non è unsemplice per tutti, vedremo se ci sarà la possibilità di migliorare la rosa». L'articolo proviene da ...