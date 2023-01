Assegno di mantenimento revocato | l' ex moglie spendeva denaro per attività di svago

(Di sabato 28 gennaio 2023) La Cassazione ha stabilito con una sentenza che l'diper il coniuge può esserese il coniuge si dedica addi, come fare acquisti non necessari e trascorrere...

La Cassazione ha stabilito con una sentenza che l'diper il coniuge può essere revocato se il coniuge si dedica ad attività di svago , come fare acquisti non necessari e trascorrere le giornate in palestra, invece di cercare un'......che soddisfano cioé i propri istinti e piaceri acquistando e spendendo per beni di cui si può fare a meno non sono più ammesse dalla Corte di Cassazione quando si tratta di undi...

