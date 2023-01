ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2023 | OLTRE 4 | 6 MILIONI PER BINARIO 21 22 | 5% | FOSCA INNOCENTI 15 | 6% | QUARTO GRADO 8 | 3% | RECORD INSINNA 26 | 8% | GEO SUPERA P5

(Di sabato 28 gennaio 2023)TV 27· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3352 37.73 PT – 7599 36.82 24 – 3478 39.15 PT – 8501 41.20 Tg1 Rassegna Stampa + Tg1 h7 – 268 10.90 + 409 10.70Tg1 – 1053 20.20Tg1 Mattina – 706 13.78UnoMattina – 941 18.64Tg1 Giornata della Memoria – 818 15.97Storie Italiane (11.28) – 833 13.28È Sempre Mezzogiorno! – 1719 16.64Tg1 + Tg1 Ec. – 3424 25.44 + 2484 18.70Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1887 14.55Oggi è un Altro Giorno – 1760 15.78Paradiso delle Signore – 1965 20.48Tg1 + Pres. ViD – 1769 18.60 + 2021 20.32Vita in Diretta – 2580 21.93L’Eredità – 3557 24.28L’Eredità – 4653 26.75Tg1 – 5001 25.65Soliti Ignoti – non in onda21 – 4655 22.52Un Sacchetto di Biglie + Speciale Tg1 – 2078 14.64 + 583 9.24 Prima Pagina – 481 15.40Tg5 – 1195 22.90Mattino 5 News – 1065 ...

Ascolti TV | Venerdì 27 gennaio 2023. Ottimo Binario 21 al 22.5% (4,65 mln), Un sacchetto di biglie 14.6%. In DavideMaggio.it

