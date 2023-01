Aryna Sabalenka vince l' Open d' Australia | Rybakina battuta 46 63 64

(Di sabato 28 gennaio 2023) Sono lacrime di gioia quelle che escono dagli occhi di, 24 anni di Minsk, e nuova regina dell'd'. Al termine di una finale tesa e com, la bielorussa ha superato in ...

Finalmente è arrivato l'anno della Tigre. L'animale da preda cheporta tatuato su una, la destra, delle sue spalle da nuotatrice, e usa come soprannome. Campionessa annunciata, bielorussa come Vika Azarenka che in Australia ha trionfato nel 2012 e ...' Ho bisogno di qualche giorno per realizzare cosa sta succedendo. Sono felice e orgogliosa , mi passano molte cose per la testa. Sono al settimo cielo '. Questo il commento a caldo didopo il titolo dell' Australian Open 2023 , primo slam in carriera. Intervistata da Eurosport al termine della finale, la giocatrice bielorussa ha detto: ' Mi sento sollevata , sono in ...

Rybakina vs tigre Ary Sabalenka. Camila Giorgi, minigonna vertiginosa... Foto Affaritaliani.it

Elena Rybakina - Aryna Sabalenka live: Tennis - Australian Open Femminile Eurosport IT

La "tigre bielorussa" Aryna Sabalenka vince gli Australian Open di tennis RaiNews

Australian Open: Sabalenka conquista il primo Slam, ko Rybakina - Sportmediaset Sport Mediaset

Aryna Sabalenka ha vinto gli Australian Open Il Post

Le parole a caldo di Aryna Sabalenka dopo aver conquistato il titolo degli Australian Open 2023, primo Slam della sua carriera ...Oggi 28 gennaio è andato in scena l’atto conclusivo degli Australian Open che ha regalato parecchie emozioni e una rimonta degna di una finale Slam: Aryna Sabalenka trionfa per la prima volta in un ...