Aryna Sabalenka è la nuova regina degli Australian Open

Leggi su agi

(Di sabato 28 gennaio 2023) AGI -, 24 anni e numero 5 del ranking mondiale, conquista a Melbourne il primo titolo Slam della sua carriera. Battendo in tre combattuti set (4/6-6/3-6-4) la russa di passaporto kazako Rybakina, la 'tigre' bielorussa porta a casa il suo risultato più importante.ci è riuscita al quarto match point, con il braccio tremante per l'emozione nel primo e relativo doppio fallo. Your #AO2023 women's singles champion, @A @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #Auspic.twitter.com/5ggS5E7JTp — #Aus(@) January 28, 2023 "Sto ancora tremando, è bellissimo ricevere il trofeo da te, grazie per quello che hai fatto per il nostro sport" ha dettocommossa a Billie Jean ...