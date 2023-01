Arriva Giarrusso e il Pd va in tilt Gori a Bonaccini | “C’è un limite all’inclusività” E Cottarelli parla di “effetto poltrona”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 gennaio 2023) Se c’era una cosa che, perfino nel continuo cambia-casacche della politica, forse in molti non si aspettavano era l’ingresso di Dinonel Pd. Compresi gli stessi membri del Pd. Così, dopo l’annuncio fatto dall’ex M5s dal palco dell’evento milanese di Stefano, è esploso il malumore in area dem. E neanche tanto celato. Il motivo sono gli attacchi che negli anni l’eurodeputato ha riservato al Pd, oltre al dubbio sull’efficacia, ai fini elettorali, della scelta del presidente dell’Emilia Romagna. Le critiche sonote da più parti, come dai dem appartenenti all’area Schlein e dai renziani. E pure all’interno dello stesso comitato elettorale del governatore emiliano, il favorito nella corsa a quattro per la segreteria del partito, c’è chi ha storto il naso. Come il sindaco di Bergamo, Giorgio, ...