Armi Ucraina | Medvedev contro Crosetto | “Uno sciocco raro”

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – DmitryGuido. In un post su Telegram, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, aduso ad attacchi scomposti e insulti ai leader occidentali, ha definito “uno” il ministro della Difesa. “Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere in Europa – scrive-. Il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e altreall’un modo per evitare la Terza guerra mondiale, uno”. “I vicini del ministro nel malvagio regno nebbioso con il complesso dell’impero sono andati anche oltre – continua l’ex presidente russo, in un riferimento ai britannici – Insistono sul fatto che tutti gli armamenti che la ...

Questo nuovo ordine servirà per rafforzare le scorte, dal momento che a breve entrambe le nazioni invieranno all'un numero non precisato di missili Aster - 30 e un sistema Mamba. Il tempo di ...Primo: facciamo quello che è necessario per sostenere l', sul fronte umanitario, finanziario e delle. Secondo: evitiamo un'escalation. Non si deve arrivare a una guerra fra la Russia e la ...

"Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere europee", scrive l'ex premier russo su Telegram ma "il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e di altre armi ..."Dietro questo c'è la sinistra intenzione degli Stati Uniti di realizzare il proprio obiettivo egemonico espandendo ulteriormente la guerra per procura per distruggere la Russia"