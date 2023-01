Armi Ucraina | Medvedev contro Crosetto | “Uno sciocco raro”

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – DmitryGuido. In un post su Telegram, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, aduso ad attacchi scomposti e insulti ai leader occidentali, ha definito “uno” il ministro della Difesa. “Ci sono innumerevoli sciocchi nelle strutture di potere in Europa – scrive-. Il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e altreall’un modo per evitare la Terza guerra mondiale, uno”. L'articolo proviene da Italia Sera.

