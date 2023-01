Arancini | lasagne e polpette al sugo in versione vegana? Arriva il ricettario che riscrive la cucina italiana L’autrice | “Voglio essere la nonna del futuro”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Vuoi ancoraal? Ecco una tipica frase diquando vai a pranzo da lei. Traduzione: se ne mangi fino a scoppiare significa che stai benone! Ma oggi il dubbio è lecito: e se fossero vegane? “Mangia e basta”, ti direbbe laabituata a badare al sodo. Le ricette della tradizionein chiave vegetale sono proprio così: hanno il sapore, il profumo e la consistenza di quelle a cui siamo abituati, ma senza ingredienti di origine animale. Sarah Joyce, folgorata dallain Portogallo durante l’Erasmus, nel libro “Un pizzico di joy” parte proprio da questo presupposto: il godimento della tradizione culinaria made in Italy non deve per forzalegato al consumo di carne e a prodotti di derivazione animale. Reinventare ...

