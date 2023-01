Aperta un’inchiesta per la morte di un 56enne nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sul decesso al nosocomio di Sessa Aurunca di unospite di Villa della Rocca. Riscontrando l’esposto presentato dai fratelli, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., la Procura attraverso il Pubblico Ministero dott.ssa Valentina Santoro, ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, sul decesso di M. P., 56 anni, di Alife (Ce), avvenuto giovedì 26 gennaio 2023 al nosocomio di Sessa Aurunca. Il Sostituto Procuratore ha altresì posto sotto sequestro tutte le cartelle cliniche, comprese quelle della struttura socio assistenziale dove la vittima era ricoverata permanentemente, e anche la salma in vista dell’autopsia, che sarà disposta per la prossima settimana e sarà effettuata presso l’istituto d Medicina ...