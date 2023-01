Anziani morti a Napoli | la donna colpita alla testa Ipotesi omicidio-suicidio

(Di sabato 28 gennaio 2023) I carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile disono intervenuti in via Luigi Landolfi, dove in strada, a terra, hanno trovato il corpo senza vita di un 70enne, che...

I carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Luigi Landolfi, dove in strada, a terra, hanno trovato il corpo senza vita di un 70enne, ...Avrebbe delle ferite alla testa, provocate da un oggetto non ancora individuato, l'anziana trovata morta nel tardo pomeriggio nell'abitazione di Napoli dove conviveva con un uomo che si è ...

Si rafforza l’ipotesi dell’omicidio-suicidio nel caso della coppia di anziani morti nel tardo pomeriggio a Napoli. Il corpo della donna – Giuseppina Faiella, di 97 anni – è stato infatti trovato nel ...L'ipotesi al momento più accreditata è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. A indagare i carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di… Leggi ...