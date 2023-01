Anziana si allontana dall’ospedale | ritrovata nella notte dai Carabinieri

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (AV) – Idella Compagnia di Ariano Irpino nel corso dellahanno rintracciato una ultraottantenne che poche ore prima si erata volontariamente in vestagliadella Città del Tricolle dove era ricoverata. Le immediate ricerche hanno permesso di ritrovare l’, illesa e in buono stato di salute. La stessa è stata riaccompagnata presso il predetto nosocomio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Elda Marchesi Randi, la donna di 84 anni di Busto Arsizio di cui si erano perse le tracce da due giorni. L'anziana, molto conosciuta nella città ...BUSTO ARSIZIO – Il corpo senza vita di Elda Randi Marchesi è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 gennaio, in una zona boschiva di Robecco sul Naviglio, nel Magentino. Il corpo ...