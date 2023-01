Antipasto creativo | Involtino di pasta sfoglia ripieno di feta

Leggi su velvetmag

(Di sabato 28 gennaio 2023) Avete invitato i vostri amici a cena ma non avete ancora pensato al menù? Ci pensiamo noi di VelvetMAG! Oggi vi consigliamo un buonissimo piatto, facile ed alla portata di tutti, si tratta di undavvero gustoso e diverso dal solito. Inoltre avrete bisogno solo di 4 ingredienti, non potete non rifare questa ricetta! Siamo sicuri che vi sorprenderà, e lo stesso accadrà ai vostri ospiti, stiamo parlando di un gustosissimodidicosparso poi di pecorino miele e noci croccanti. Vi abbiamo già fatto venire l’acquolina? Siamo sicuri di si, quindi iniziamo a vedere di cosa avrete bisogno per preparare questoLaè un formaggio asemidura ma molto friabile, ...