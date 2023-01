Anticipazioni Uomini e Donne del 28 01 | Ida Platano chiede di parlare con Riccardo Guarnieri

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nella giornata odierna, sabato 28 gennaio 2023, presso gli studi di Cinecittà si sono registrate le nuove puntate del dating show di canale 5, condotto da Maria De Filippi.ha visto ancora una volta l'unione dei tronisti del trono classico con i protagonisti di quello over, ecco che cosa succederà nelle prossime puntate, vi riportiamo quanto segue.Trono Over: Idaun confronto con, il cavaliere alle strette con Gloria Nicoletti Oggi sono accadute un sacco di cose all'interno degli studi Elios, partiamo come sempre dal Trono Over cone Gloria Nicoletti. I due non si sono più visti né sentiti, Gloria racconta che ieri sera a lei sono arrivati degli screenshot di ...