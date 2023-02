Anno Giudiziario | dura la Camera Penale Salernitana | “Noi non invitati”

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 28 gennaio 2023)nota della. “Non siamo stati inviatati all’inaugurazione dell’2023” scrive in una piccata nota l’organismo presieduto dall’avvocato Luigi Gargiulo. La lettera spiega: “Tra i protagonisti non vi è la, fondatrice dell’Unione Camere Penali Italiane, secondacampana per numero di iscritti dopo Napoli e tra le prime dieci Camere Penali italiane. Non ci sarle altre Camere Penali del distretto (…)”. Ancora: “Il vulnus è grave, forse insanabile, si spera frutto di clamoroso e comunque inescusabile errore se solo si immagini quanto possa essere qualificata la voce dell’avvocatura...