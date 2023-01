Ancora problemi Virgilio Mail al 28 gennaio | vecchie email e rimborsi

(Di sabato 28 gennaio 2023) Icontinuano anche oggi 28: stando all’ultimo comunicato ufficiale diramato da ItaliaOnLine, provider della casella elettronica, il bug del sistema operativo alla base del disservizio sembra essere stato risolto dal vender terzo, ma il normale funzionamento della piattaforma sarà progressivo. Qualche utente è anche riuscito ad entrare all’interno della casella di posta elettronica (parliamo sia di Liberoche di), rientrando in possesso delle, ma dovendo rinunciare a quelle che frattempo arrivate durante il periodo di malfunzionamento. Anche adesso le nuove esembrano non arrivare, almeno per quanto riguarda una prova che abbiamo effettuato ...

Da sottolineare come per il 41% degli intervistati uno deifondamentali sia la carenza di ...molta la strada da fare sui criteri Esg, sconosciuti a circa metà del campione (53%). Anche ...SU BERARDI E ROGERIO - 'Sorprende anche me, Rogerio non ha avutoalla spalla. Ci alleniamo ... Per domani non hodeciso'.

Libero e Virgilio, la mail non funziona ancora: «Risolveremo entro 48 ore» Corriere della Sera

Libero e Virgilio, problemi oggi 27 Gennaio: a molti la mail ancora non funziona Everyeye Tech

Libero e Virgilio oggi, la mail non funziona da quattro giorni: quali risarcimenti per gli utenti Corriere della Sera

Libero Mail oggi funziona, ma non per tutti: cosa succede e quando si potrà fare login Fanpage.it

Libero Mail sta tornando a funzionare: cosa succede adesso e come fare reclamo Fanpage.it

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-29e86637-cd8e-c885-4ea8-143f8b3950 ...“Il lupo ormai è sempre più prossimo agli abitati e fa stragi di animali ovunque”: l’allarme è rilanciato ancora una volta dalla Confederazione ... ingigantendo il problema, ci siamo improvvisamente ...