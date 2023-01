Amici | Pasqualino Maione e la sua battaglia contro la malattia

(Di sabato 28 gennaio 2023) L'ex concorrente di, ha di recente rivelato di essere alle prese con una meningite post-covid e di non essere ancora in gran forma. Ecco cosa ha raccontato.

Maione confessa ai fan la sua malattia Il cantante era scomparso dai social già ad agosto e per mesi non si erano avute più sue notizie . Poi, il 39enne è riapparso per annunciare ...

Pasqualino Maione è ricordato soprattutto per l’eccellente percorso fatto nella settima edizione di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Il cantante arrivò terzo, segno di grande ...Pasquale Maione, cantante e terzo classificato nella settima edizione di “Amici”, ha pubblicato un video su Tik Tok aggiornando i fans sulle sue condizioni di salute.