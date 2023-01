Ambasciate italiane sotto attacco | colpite le sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Roma – La Procura di Roma aprirà un’inchiesta sugli attacchi alledi. A piazzale Clodio sono attese nel prossime ore le informative dei carabinieri del Ros e della Digos per avviare formalmente i fascicoli di indagine. Nella serata di ieri, infatti, ignoti hanno infranto la vetrata del palazzo dove si trova il Consolato Generale a, imbrattando una parete dell’ingresso dell’edificio mentre aè stata incendiata l’auto con targa diplomatica di un funzionario diplomatico in servizio all’Ambasciata d’Italia. I procedimenti saranno all’attenzione dei magistrati dell’antiterrorismo. La pista più accreditata, al momento, è quella anarchica come per l’incendiario avvenuto la notte del 2 dicembre ai danni del ...