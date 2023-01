All' ospedale per un gonfiore allo stomaco | viene dimesso e muore il giorno dopo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Era statodal pronto soccorso dove si era recato per un improvvisoaddominale, ma ilin seguito a un malore. È successo all'di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. La vittima...

... nuova scossa di terremoto'alba 28 Gennaio Attualità Morto Carlo Tavecchio, ex presidente della ... bando della Regione per il nuovo28 Gennaio Zon.it è una testata giornalistica on - line. ...... mentre il primo aggredito è sotto osservazione in. Lo rende noto l'azienda capitolina per ...Questi lavoratori si erano peraltro distinti per aver denunciato i presunti furti di carburante'...

Sophie Codegoni incinta finisce all’ospedale TGCOM

Muore mentre aspetta di essere ricoverato: choc all'ospedale di Macerata per Matteo Marchegiani di 44 anni corriereadriatico.it

Malore al volante: automobilista in codice rosso all'ospedale GenovaToday

Tumore della prostata, all'ospedale fiorentino di Careggi operazioni veloci solo per chi paga La Repubblica Firenze.it

Brindisi, morì dopo il parto dei gemellini. All’ospedale Perrino arrivano gli ispettori Corriere del Mezzogiorno

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sono fiera del nostro Ospedale e della professionalità dimostrata dagli operatori ... Ora continuo le cure a casa, grazie all’efficiente Servizio ADI e al mio Medico di Famiglia. Ci auguriamo che a ...