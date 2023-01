Allegri “scarica” un top in conferenza | sarà di nuovo fuori

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 28 gennaio 2023) Durante lastampaha avuto modo di sviscerare una serie di tematiche indispensabili. Su tutte la questione Chiesa. Dalle conferenze stampa diemergono sempre tanti spunti molto interessanti. La volta scorsa per esempio hato il suo pupillo. Questa volta c’è stato spazio per tante altre informazioni. Ansa FotoI bianconeri stanno facendo i conti sempre più spesso con una situazione difficile. Gli infortuni hanno invaso la rosa. Si è parlato tanto di come due giocatori come Vlahovic e Pogba fossero mancati tanto a tutto l’ecosistema della rosa. Ebbene, ad oggi questo non è più un problema. Per stessa ammissione del tecnico toscano i due saranno disponibili nella gara contro il Monza: “Pogba e Vlahovic sono a disposizione come De Sciglio“. Questa non è tuttavia la nozione principale che ...