Allegri ritrova Pogba e Vlahovic “Pensiamo solo al campo”

(Di sabato 28 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Arriviamo a questa sfida dopo due gare in cui abbiamo subito 8 gol e raccolto unpunto. Dobbiamo migliorare. Serve tornare alle vecchie abitudini”. Massimiliano, allenatore della Juventus, vuole un cambio di marcia da parte dei suoi. I bianconeri, che domenica pomeriggio alle 15 affronteranno il Monza all’Allianz Stadium, avevano fatto della difesa uno dei loro punti di forza prima delle gare con Napoli e Atalanta. Ora la sfida ai brianzoli di Palladino: “Loro giocano bene e in Coppa Italia hanno fatto una buona partita – avverte-. Sarà una partita importante per noi e per tornare alla vittoria. Non è il Monza dell’andata”. In settimana per il tecnico anche l’incontro con John Elkann, ma non per parlare del rinnovo del contratto: “Mi ha chiesto come stava andando la squadra – ha spiegato ...