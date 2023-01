Allegri | ' Pogba e Vlahovic pronti a rientrare | Cuadrado e Chiesa devono fermarsi'

(Di sabato 28 gennaio 2023) Da Monza a Monza è cambiato tutto e anche di più. La Juve perse in trasferta nella gara di andata e fu una delle prime avvisaglie di una stagione disgraziata. Adesso se possibile il momento è ancora ...

...però va avanti a ripetere il suo mantra: la Juve deve pensare solo a giocare e a vincere, il resto si vedrà. Nel frattempo le buone notizie arrivano dall'infermeria: Vlahovic epronti ...Infine,ha fatto il punto sui calciatori che avrà a disposizione: "Chiesa ha un affaticamento e non ci sarà per circa due - tre giorni, mentre Vlahovic, De Sciglio esono a disposizione.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il mercato della Juventus. Si sta concretizzando l'addio del calciatore, ecco l'annuncio di Allegri ...Massimiliano Allegri prova a regalare alla sua Juventus compattezza in ... ma mancherà Chiesa e McKennie è in procinto di approdare in Inghilterra: "Vlahovic e Pogba domenica saranno a disposizione, ...