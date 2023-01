Allegri | «Abbiamo 38 punti sul campo | altrimenti viene sminuito il lavoro Al resto pensa la società»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 gennaio 2023) Massimilianoparla in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Monza all’Allianz Stadium. Queste le parole del tecnico bianconero: «Arriviamo dopo due partite dovefatto una bella partita con l’Atalanta, sappiamo che nelle ultime duefatto una sconfitta e un pareggio, otto gol subiti e dobbiamo lavorare e migliorare su questo. Avevamo subito sette gol in 17 partite e ora 8 in due più quello della Coppa Italia. Bisogna tornare alle vecchie abitudini. Noi affrontiamo un Monza che gioca bene, già in Coppa Italia ha fatto una bella partita e sarà importante per tornare alla vittoria«». Se ha parlato con John Elkann in vista di un rinnovo di contratto e avviare un nuovo ciclo nella nuova: «Ho parlato con Elkann ma non del rinnovo.parlato di come sta ...