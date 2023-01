Alice Campello | chi è | età | lavoro | origini | terapia intensiva | Alvaro Morata | figli | matrimonio | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 gennaio 2023) Non c’è weekend su Canale 5 senza Verissimo e anche oggi i telespettatori possono stare tranquilli e sintonizzarsi a partire dalle 16.30 perché Silvia Toffanin, padrona di casa, terrà compagnia a tutti. Con i suoi ospiti in studio. Oltre a Giulia Stabile, vincitrice di Amici e ballerina professionista, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, nel salotto televisivo più amato di sempre arriverà anche, nota showgirl e moglie di, che è da poco diventata mamma di Bella, sua quartaa. Cosa sappiamo su, classe 1995, è originaria di Mestre, in provincia di Venezia ed è una nota modella e influencer, seguitissima sui social, nonché moglie del calciatore...