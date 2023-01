Alfredo Cospito | scontri a manifestazione anarchici a Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) –tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Piazza Trilussa a. Hanno tentato di forzare il cordone di polizia e sono stati respinti dagli agenti in assetto antisommossa. Un poliziotto è rimasto ferito alla testa. Un manifestante è stato fermato dalla Digos di. L’uomo è stato portato in Questura per essere identificato. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine, continuando a intonare cori in solidarietà ade contro il 41 bis. A quel punto è partita una piccola carica di alleggerimento da parte della polizia in assetto antisommossa. Il tutto, mentre Trastevere è affollata da giovani, arrivati per la movida del sabato sera. Si stanno verificando lanci di sedie, di tavoli, di bottiglie e di cestini dei rifiuti verso ...