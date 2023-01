Alfredo Cospito | scontri a manifestazione anarchici a Roma

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tensioni e qualche scontro tra le forze dell’ordine e i manifestanti alladegliin Piazza Trilussa a. Un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine che presiedevano la piazza e sono stati respinti dagli agenti in assetto antisommossa. Un poliziotto è rimasto ferito alla testa. I manifestanti che hanno lanciato bottiglie e oggetti contro gli uomini delle forze dell’ordine continuano a intonare cori in solidarietà ade contro il 41 bis e chiedono il corteo. L'articolo proviene da Italia Sera.

e il sabotaggio del ripetitore sulla collina di Torino, gli anarchici sono scesi in piazza per chiedere il trasferimento di Alfredo Cospito, attualmente recluso nel carcere di Sassari in regime di 41 bis. Ennesima protesta non autorizzata per chiedere l'interruzione del regime di 41 bis per l'anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni nel carcere di Sassari.

