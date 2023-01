Alfred Gomis in Prestito a Como | Novità in Serie B

(Di sabato 28 gennaio 2023)ha preso una decisione radicale: lasciare Rennes e andare a cercare più minuti di gioco in un’altra squadra. Il portiere internazionale senegalese, che si è unito ai **Rennes** per **15 milioni di euro** nel settembre 2020, non è riuscito a sfondare nella rosa., ora terzo nella gerarchia dei portieri, ha deciso di trasferirsi a **Côme**, una squadra diB italiana, in unche durerà fino a giugno 2021. Il suo contratto con Rennes è valido fino al 2025. Côme, che ha appena acquisito l’ex giocatore di Nizza Lucas Da Cunha e l’ex Monaco Cesc Fabregas, è il luogo perfetto perper mettersi alla prova. Il suo destino è nelle sue mani: si tratta di un’opportunità perdi dimostrare il suo valore e ...

Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio a titolo temporaneo dal Rennes fino al giugno del 2023 del portiere. Nato in Senegal nel 1993 è cresciuto a Cuneo e nelle giovanili del Torino. Dopo le prime esperienze in Serie B, tra Crotone, Avellino, Cesena e Salernitana, e nel 2017 debutta in Serie ...

Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo dal Rennes fino al giugno del 2023 del portiere Alfred Gomis. Nato in Senegal nel 1993 è cresciuto a Cuneo e nelle giovanili del Torino.Nei lariani tutti disponibili a parte Moutir Chaja, infortunato ormai da mesi. La società ha nel frattempo ufficializzato l’arrivo del portiere 30enne Alfred Gomis, che con la maglia del Senegal ha ...