Alessandro Siani a Sanremo 2023 per il film Tramite Amicizia e non solo

(Di sabato 28 gennaio 2023), per due serate. Stando a quanto riporta RTL 102.5, da Adnkronos, e ripreso da La Stampa, al Festival diarriva un ospite comico. Saràcolui che si occuperà di strappare risate al pubblico presente al Teatro Ariston e su Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraiosarà in Riviera, pare, per due serate e nonper presentare il, che lo vede tra gli interpreti e alla regia. Ilsarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 14 febbraio, qualche giorno dopo la finalissima di. ...

... abbiamo intervistato anche Mario Martone per parlare del suo documentario personale in occasione del 70° anniversario della nascita di Massimo Troisi ( Laggiù qualcuno mi ama ) e...'Quando vieni al Sud piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai', recitain 'Benvenuti al Sud'. Ma non se sei del Sud. In quest'ultimo caso piangi solo quando te ne vai. E quanto piangi… Scorrendo le bacheche su Facebook, i tweet su Twitter, le ...

Tramite amicizia, quando esce il nuovo film di Alessandro Siani Ve lo svela il trailer! Everyeye Cinema

Alessandro Siani: età, moglie, figli e biografia dell'attore Tag24

Tramite amicizia, Alessandro Siani tra cellulari e aiuti “all’italiana”. Il trailer Sky Tg24

"Tramite amicizia": il nuovo film di Alessandro Siani, al cinema dal ... Napolitan.it

Siani: doppio sold out all'Orfeo Corriere di Taranto

L’attore comico riminese è nel cast di ‘Domino 23’, film uscito ieri: "Mi piace sperimentare ruoli e generi sempre differenti" ...«Quando vieni al Sud piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai», recita Alessandro Siani in “Benvenuti al Sud”.