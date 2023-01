Alessandro Maran è la proposta riformista per il Friuli

(Di sabato 28 gennaio 2023) In-Venezia Giulia centrodestra e centrosinistra si alternano con schematicità metodica. Dopo la vittoria di Forza Italia alle elezioni regionali del 1998 è arrivata quella di Riccardo Illy, indipendente sostenuto da una coalizione a guida Ds e Margherita, nel 2003. Poi cinque anni con Renzo Tondo del Popolo della Libertà e altri cinque Debora Serracchiani del Partito democratico, fino al leghista Massimiliano Fedriga, eletto nel 2018 con il doppio dei voti dello sfidante dem. Quest’anno lo schema sembra destinato a rompersi, Fedriga secondo i sondaggi sarebbe pronto a fare il bis. «Il motivo è che il Partito democratico ha smesso di essere quello che era e ha fatto il gioco della destra». È la lettura che propone, nativo di Grado, ex segretario regionale Ds, deputato e senatore per quattro legislature, con ...

È la lettura che propone, nativo di Grado, ex segretario regionale Ds, deputato e senatore per quattro legislature, con Ulivo, Partito democratico, Scelta civica e di nuovo Partito democratico. Roma, 25 gen. "Grazie ad Alessandro Maran per aver accettato di rappresentare il Terzo Polo alle prossime regionali in Friuli Venezia Giulia. Ha le caratteristiche personali, politiche e professionali per offrire un progetto"

Sarà una sfida a quattro per le regionali dei prossimi 2 e 3 aprile. Ad aggiungersi alla corsa per la poltrona da presidente del Friuli Venezia Giulia scende in campo anche ...Serviranno 4750 firme per sostenere Giorgia Tripoli e la Lista del dissenso 'Insieme Liberi' alle prossime elezioni regionali previste il 2 e il 3 aprile 2023 ...