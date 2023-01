Al Bano dice sì a Zelensky a Sanremo | «Ho cantato per Putin ma adesso non mi piace più»

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il cantante Alsì a Volodymir. E aggiunge che ora non è più un ammiratore di Vladimir. In un’intervista al Corriere della Sera Alspiega che la presenza del leader ucraino alla kermesse «può portare un messaggio di pace tra le due parti. In momenti come questi il Festival può fare da tramite per dire al mondo “mettete dei fiori nei vostri cannoni”». Il cantante ricorda che nel 1994 Pippo Baudo fece salire sul palco una delegazione di metalmeccanici che protestavano contro la chiusura dell’Italsider. «Erano miei ex colleghi: io ho lavorato alla Innocenti»,. Mentre lui ha ospitato in casa alcuni profughi ucraini: «Sono stati qui quasi un anno. Poi un ragazzo è stato adottato da una famiglia americana. Una mamma e suo figlio ...

Il cantante Alsì a Volodymir Zelensky a Sanremo . E aggiunge che ora non è più un ammiratore di Vladimir Putin . In un'intervista al Corriere della Sera Alspiega che la presenza del leader ucraino ...In momenti come questo, se Sanremo può fare da tramite per dire al mondo: 'Mettiamo le note nei nostri cannoni e togliamo le pallottole', ben venga',Alal Corriere della Sera. E ancora: '...

Al Bano dice sì a Zelensky a Sanremo: «Ho cantato per Putin ma ... Open

Zelensky vuole jet. Sanremo, Calenda: Boomerang. Al Bano: Mai più a Mosca Affaritaliani.it

Sanremo 2023, Vauro contro la scelta di ospitare Zelensky, mentre Al Bano… imusicfun.it

Una Voce per San Marino 2023, Al Bano presidente di giuria imusicfun.it

Sanremo 2023, Al Bano tra gli ospiti Lui non nega: "Vediamo se riesco ad esserci" Adnkronos

Al Bano, ex ammiratore di Putin («Ho cantato per lui ... In momenti come questo, se Sanremo può fare da tramite per dire al mondo: “Mettiamo le note nei nostri cannoni e togliamo le pallottole”, ben ...A Kiev non bastano i tank e chiede anche gli F-16. In Italia partiti spaccati sull'ospitata al festival. Prende posizione anche il cantante pugliese ...