Afroamericano ucciso | scoppiano proteste in molte città Usa

(Di sabato 28 gennaio 2023)sono scoppiate in numerosedegli Stati Uniti a seguito della diffusione dei video sull'uccisione di Tyre Nichols da parte di cinque agenti della polizia a Memphis. A New York decine di ...

Joe Biden ha rilanciato il suo appello contro le proteste violente per la morte di Tyre Nichols dopo il pestaggio da parte di 5 agenti a Memphis. "Coloro che cercano giustizia - ha detto - non ...Proteste sono scoppiate in numerose città degli Stati Uniti a seguito della diffusione dei video sull'uccisione di Tyre Nichols da parte di cinque agenti della polizia a Memphis. A New York decine di ...

Lo scorso 7 gennaio cinque poliziotti afroamericani avevano fermato il giovane 29enne, anche lui afroamericano, per una violazione ... del giovane nella stessa città dove nel 1968 venne ucciso Martin ...Sono stati pubblicati i video dell’arresto di Tyre Nichols, 29 anni, l’afroamericano morto il 10 gennaio in ospedale per le conseguenze dell’aggressione brutale di cinque poliziotti, “black" come lui.