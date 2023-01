Afroamericano ucciso da polizia a Memphis | diffuso il video | esplode protesta

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – Disordini e proteste in molte città degli Stati Uniti dopo la diffusione deldel pestaggio di Tyre Nichols, il giovanemorto all’inizio di gennaio dopo essere stato picchiato al momento dell’arresto da 5 agenti delladi. Nella città del Tennessee numerosi manifestanti hanno bloccato entrambe le corsie del ponte I-55, un’importante autostrada che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l’Arkansas. “Smetteranno di uccidere persone nella nostra città”, hanno urlato nei megafoni i manifestanti, nessuno dei quali è stato arrestato dalle forze dell’ordine. ”Smetteranno di uccidere i nostri fratelli e sorelle in questa città. Quando verranno, resteremo fermi, canteremo ancora il nome di Tire Nichols. Resisteremo al dipartimento di...

''Voglio solo tornare a casa", le ultime parole del 29enne Disordini e proteste in molte città degli Stati Uniti dopo la diffusione del video del pestaggio di Tyre Nichols , il giovane...Choc e proteste negli Usa per la morte del 29enneTyre Nichols , morto lo scorso 7 gennaio in seguito a una colluttazione con le forze ... Tyre Nicholsda cinque poliziotti . Chi ...

Sono quattro i video diffusi dalla città di Memphis sul pestaggio da parte di cinque agenti afroamericani del 29enne Tyre Nichols, morto tre giorni dopo in seguito alle ferite riportate ...E’ stato diffuso dalle autorità di Memphis il video che mostra i cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Tyre Nichols, anche lui afroamericano. Il video di una bodycam mostra il ...