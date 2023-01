Afroamericano picchiato a morte da agenti a Memphis. Esplode la protesta

- Le autorità hanno diffuso il video che mostra i cinque agenti afroamericani che fermano e picchiano a morte Tyre Nichols, anche lui. Le immagini sono brutali e scioccanti. Manifestazioni anche davanti alla Casa Bianca. ' Sono indignato e addolorato nel vedere l'orribile video del pestaggio' il commento del presidente ...Calci in testa, Nicholsa morte dalla polizia Sono stati pubblicati i video dell'arresto di Tyre Nichols, 29 anni, l'morto il 10 gennaio in ospedale per le conseguenze dell'aggressione brutale di ...

Disordini e proteste in molte città degli Stati Uniti dopo la diffusione del video del pestaggio di Tyre Nichols, il giovane afroamericano morto all’inizio di gennaio dopo essere stato picchiato al ...Entrambe le corsie del ponte I-55, un'importante autostrada a Memphis, è stata bloccata da numerosi manifestanti dopo la diffusione del video del pestaggio di Tyre Nichols, il giovane afroamericano ...