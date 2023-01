Adriano Ferraiolo | “I burattini non temono lo smartphone”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tra le millemila bipartizioni in cui, negli ozi rari al bar, ci divertiamo a collocare l’umanità, c’è quella tra chi venderebbe a quattro soldi l’Abbecedario nuovo per entrare nel Gran Teatro dei, come fece Pinocchio, e chi invece da ragazzo probo filerebbe dritto a scuola. Per chi è ascritto alla prima categoria c’è una ulteriore suddivisione, tra chi sedendo in fondo alla platea si gode placido le botte tra Arlecchino e Pulcinella e chi, al contrario, agogna o teme da un istante all’altro di essere riconosciuto e trascinato lassù, sul palcoscenico, dai suoi fratelli. In ogni caso, malgrado o in grazia delle rispettive inclinazioni, a ognuno piacerà sapere che il mestiere di burattinaio resiste in buona salute, dribblando le insidie di TikTok e le albagie digitali. Il cavalier, ...