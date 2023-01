Per Manuel Legris, ex direttore del balletto dell'Opera di Parigi e attuale direttore del Balletto della Scala di Milano, Labis è stato un magnifico, coreografo, partner eccezionale, un ...La corsa al serale si fa sempre più serrata ed alcuni allievi dovranno direal sogno di ... Quest'ultimo è stato sostituito per volere di Raimondo Todaro dalAlessio, ufficialmente new ...

Addio al ballerino francese Attilio Labis, étoile dell'Opéra di Parigi ... Il Denaro

Megan e Gianmarco Amici si sono lasciati Addio definitivo lacrime Tag24

Addio a Bruno Vescovo Danza & Danza

Trent'anni fa l'addio a Nureyev. Il ricordo dell'amico: "Grande fino alla fine, se ne fregava della malattia" - Luce Luce

"Ci mancherai moltissimo": Carmen Russo, lutto improvviso | L'addio ... PASSIONEtecnologica.IT

Il ballerino e coreografo francese Attilio Labis, étoile dell’Opéra di Parigi dal 1961 al 1972, è morto giovedì 26 gennaio all’età di 86 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla stessa Opér ...Il manager di Cavalicco, commercialista, anche politico, soprattutto uomo di sport, è morto all’ospedale di Udine. Fatale il malore di ottobre e dal quale ...