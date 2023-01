Addio ad Enzo Cainero | Fedriga | Vuoto incolmabile

(Di sabato 28 gennaio 2023) “ci lascia proprio nel giorno della chiusura di Eyof. Ma quella fiaccola è come il messaggio di vita e l’eredità di: arderanno sempre e vivranno nel cuore di tutti gli sportivi e di tutte le persone che lo hanno conosciuto”. Sono parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano. “La scomparsa di– ha aggiunto– priva il Friuli Venezia Giulia di una figura di enorme importanza. Nel portare il cordoglio mio personale e dell’Amministrazione regionale alla famiglia, scorgo unche oggi appareper le capacità, le conoscenze, l’entusiasmo, la generosità irripetibili di un uomo che ha fatto grandi cose per il suo territorio e la sua gente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In lutto il mondo dello sport e del ciclismo in particolare. Stamattina si è spento all'ospedale di Udine Enzo Cainero. Aveva 78 anni e in ottobre era stato colpito da un ictus dalle conseguenze del ...A distribuire incarichi (non ordini, badate) come un generale che però si fa dare del tu dal soldato. Sì, Enzo Cainero, un gigante del Friuli per mezzo secolo, e gigante dobbiamo scriverlo ...