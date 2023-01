Addio a Tavecchio | è morto l' ex presidente Figc | aveva 79 anni

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il calcio italiano è in lutto: èall'improvviso Carlo, exdella Federcalcio,79. Era l'attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti. L'ultima uscita ufficiale due settimane fa in occasione dell'assemblea della Lnd Lombardia, poi i problemi di natura polmonare lono costretto mercoledì scorso al ricovero in un ospedale brianzolo. "Con sgomento, i componenti del Consiglio direttivo del Crl con i collaboratori e dipendenti tutti del comitato e delle delegazioni, piangono l'improvvisa scomparsa deldel Comitato regionale Lombardia Carlo", è il messaggio commosso del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti. "Non vogliamo qui ricordare ...