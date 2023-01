Accostato alla Serie A | Declan Rice ha già scelto | dall’estero svelano la destinazione

Leggi su rompipallone

(Di sabato 28 gennaio 2023) L’avventura dicon il West Ham si è ormai definitivamente conclusa. Dopo aver considerato varie destinazioni possibili, in seguito anche al convinto rifiuto di rinnovo con gli Hammers, il giocatore sembrerebbe aver fatto ora la sua scelta. Come riportato da El Nacional,ha infatti espresso la sua volontà di andare all’Arsenal, lasciando così il Real Madrid senza alcuna possibilità di controbattere con eventuali altre offerte.ha quindi espresso chiaramente le sue intenzioni di giocare nell’Arsenal. L’idea di andarsene dsua attuale squadra sarebbe stata manifestata del resto già da diverso tempo, dopo ben 182 presenze e 7 gol con gli Hammers.(Photo by Marc Atkins/Getty Images)accetta di andare ...