Accordo da due miliardi di euro tra Italia e Francia per 700 missili Aster all’Ucraina

Leggi su tpi

(Di sabato 28 gennaio 2023)hanno concordato l’acquisto congiunto di 700-30 per il sistema di difesa aerea Samp-T, da destinare: si tratta di una commessa da duedi. Lo riporta il quotidiano francese l’Opinion. Il giornale scrive che l’per la maxi-commessa è stato raggiunto durante la visita di ieri a Roma tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il suo omologo d’Oltralpe Sébastien Lecornu. I30 hanno una gittata di 120 km. Il nostro ministro è stato duramente attaccato dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev per le sue dichiarazioni sulla necessità di inviare armi a Kiev. “Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere in ...