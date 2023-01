Accademia superata in casa dal Volleyro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBrutto stop per l’Volley che ieri sera è statadal Volleyròl de Pazzi (RM) con il punteggio di 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-12) nel recupero della dodicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In uno scontro diretto per la salvezza, le giallorosse perdono l’occasione di dare respiro alla classifica uscendo a mani vuote da una serata poco brillante e convincente. Eppure la gara si era messa sui binari giusti, dopo un primo set giocato con grande attenzione e precisione e dove Volleyrò aveva decisamente subito l’iniziativa beneventana, cedendo 25-20. A partire dal secondo set, invece, si assiste a tutt’altra partita. Le giovani atlete capitoline, alcune provenienti dalla formazione che milita in B1 e già nel giro delle nazionali giovanili, cominciano a far vedere tutte le ...