Abodi | «Plusvalenze? Ognuno faccia la sua parte | FIFA compresa»

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 28 gennaio 2023) Lo slittamento subito sulla riforma del lavoro sportivo e l’abolizione del vincolo non porterà a un ulteriore proroga, ma questo tempo sarà usato per rifinire il tutto. Questo il concetto espresso dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, in un’intervista rilasciata a Italia Oggi. «La riforma è molto ampia – ha aggiunto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.