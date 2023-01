A Manchester con gli Smiths per indagare l’anima di una città leggendaria

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gli anniversari, oltre che obbligare il nostro tempo a una perenne malinconia, sono per lo meno utili a riportarci fuori da un ossessivo e obbligato presente. Ogni anno porta con sé il suo carico d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

IlCity ha eliminato l'Arsenal, sconfiggendolo nei sedicesimi di finale della FA Cup. La sfida fra la prima e la seconda in classifica della Premier League si è conclusail successo della ...- All' Etihad Stadium ilCity sfida l' Arsenal nel match valido per i sedicesimi di FA CUP . Guardiola si presentaGrealish , Mahrez e De Bruyne alle spalle di Haaland mentre Arteta può schierare Trossard , il ...

FA Cup, avvio con il botto per i sedicesimi: il Manchester City elimina l'Arsenal TUTTO mercato WEB

Manchester City-Arsenal di FA Cup, dove vederla in TV e streaming ... Fanpage.it

Fa Cup, Manchester City-Arsenal 1-0: il gol di Aké manda Guardiola agli ottavi Sky Sport

Champions League, Manchester City favorito: il Milan lontano Pianeta Milan

Clamoroso sfogo di Guardiola a Manchester, se la prende con tutti ... Fanpage.it

Il Manchester City ha eliminato l'Arsenal, sconfiggendolo nei sedicesimi di finale della FA Cup. La sfida fra la prima e la seconda in classifica della Premier League si è conclusa con… Leggi ...Avanzano nella competizione i campioni d’Inghilterra, ma la capolista della Premier, pur avendo cambiato diversi uomini, ha recitato sempre lo stesso copione: bellissimo ...