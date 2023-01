A due partite dal SuperBowl

(Di sabato 28 gennaio 2023) A settembre ai nastri di partenza della stagione Nfl si sono presentate trentadue squadre accomunate dall’ambizione – più o meno legittima – di arrivare al Super Bowl. Un paio di settimane, fa presentandovi i playoff, vi abbiamo fornito una panoramica delle quattordici sopravvissute al tritacarne della regular season. Dopo due weekend di football da dentro o fuori, di squadre ne sono rimaste solamente quattro. Oggettivamente, le migliori quattro. San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles sono indiscutibilmente le prime della classe. Spulciando le loro rose è impossibile imbattersi in reparti anche solo lontanamente lacunosi. Profonde, ben allenate e progettate per lo stesso palcoscenico, ‘Niners ed Eagles hanno esaudito il desiderio di ogni appassionato regalandoci il testa a testa che abbiamo bramato per tutta la stagione. Era ...

