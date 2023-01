(Di sabato 28 gennaio 2023) Le tragedie del 1986 e 2003 pesano sulla storia dell'esplorazione spaziale e hanno avuto l'effetto di una doccia fredda che ha contribuito non poco a ridimensionare l'intenso programma di voli pensato ...

A quasi due settimanesua cattura per il boss Matteo Messina Denaro spuntano nuove notizie riguardanti le identità che in questiha utilizzato per proseguire quanto più a lungo possibile la sua latitanza. Gli ...Questa mattina è morto l'ex presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio . Aveva 79. A dare la notizia l'agenzia Ansa . Tavecchio nella sua lunga carriera da dirigente era stato ...dimesso...

A 20 anni dalla tragedia del Columbia, come e' cambiato lo spazio - Mondo Agenzia ANSA

A 20 anni dalla tragedia del Columbia, come e' cambiato lo spazio Gazzetta di Parma

Video: A 20 anni dalla tragedia del Columbia, come e' cambiato lo spazio L'Arena

Alla Ricci Oddi il concerto per i 105 anni dalla morte di Gustav Klimt IlPiacenza

Ottant'anni dalla distruzione, arriva il presidente Sergio Mattarella FrosinoneToday

Bonus cultura 18app. Dal 31 gennaio anche chi è nato nel 2004 - e perciò ha compiuto 18 anni nel 2022 - può presentare la richiesta per l'incentivo da ...CATANIA (ITALPRESS) – Servono maggiori risorse economiche, che arriveranno in parte dal Pnrr, e più personale nel comparto giustizia: “L’obiettivo è ridurre del 25% la durata media del processo, perch ...