Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 28 gennaio 2023) Gli eventi datati 28Fu campione del mondo con la Germania Ovest nel 1954. In Svizzera realizzò una rete nell’unica partita disputata, ma quella… sbagliata, ovvero la pesante sconfitta contro l’Ungheria ai rigori: Il 28è il centenario dalla nascita di Richard Herrmann. Ne compie ottanta Jung-Nam Kim, commissario tecnico della Corea del Sud nella kermesse del 1986: è nato esattamente due decenni prima di Daniele Bernazzani, da calciatore 75 presenze in Serie A tra Inter e Pisa e 149 nel torneo cadetto tra la Pistoiese, il club di Anconetani e la Reggina. Come allenatore delle giovanili della Beneamata ha conquistato più di un titolo. Ha giocato anche con Oriali: la vita calcistica di Lele da giocatore? Pensate inoltre al libro ‘Un lavoro da mediano. Ansia, sudore e Serie A’ scritto da Alessandro Gazzi, quarant’anni oggi, 220 gare nel ...