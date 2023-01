Guida e curiosità della 24H'>24di, una corsa unica al ...Tutto pronto per la 24di2023 , che andrà in scena questo fine settimana. La gara endurance d'oltreoceano segnerà il debutto sportivo della nuova Ferrari 296 GT3 , con cui gli uomini del 'cavallino rampante' ...

24 Ore Daytona 2023 oggi: a che ora inizia, dove vederla in tv, programma, streaming OA Sport

IMSA | 24 Ore di Daytona 2023 - Anteprima e orari della 61ª edizione F1inGenerale

IMSA | 24h Daytona 2023: la griglia di partenza della 61esima ... P300.it | Motorsport Media

IMSA | Roar Before the 24 - Anteprima e orari dell'antipasto della 24 ... F1inGenerale

24 Ore di Daytona, atmosfera calda tra camper e barbeque La Gazzetta dello Sport

Mancano poche ore alla green flag dell’edizione 2023 della 24 Ore di Daytona. L’appuntamento è per questa sera per assistere alle prime battute dell’opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Champ ...Quest’anno la classe regina è dedicata al centenario della 24 Ore di Le Mans e alle Ferrari protagoniste ... alle 250 GT California Spyder, e Ferrari Daytona, per arrivare alle ultime supercar, ...