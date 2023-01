24 Ore di Daytona - Al debutto la Ferrari 296 GT3

Leggi su quattroruote

(Di sabato 28 gennaio 2023) La296 GT3, erede della 488 GT3, fa il suoalla 24 Ore di, la gara di apertura del campionato IMSA: le vetture del Cavallino Rampante in gara sull'asfalto dell'International Speedway della cittadina della Florida sono quattro. Le squadre. In classe GTD Pro, con lo stesso equipaggio che qui si classificò secondo lo scorso anno a bordo della 488 GT3 Evo 2020, corrono i piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra e Davide Rigon: con la vettura 62 del Team Risi Competizione, partono dalla nona posizione in griglia (con un tempo in qualifica di 1'49"495), stesso risultato ottenuto da Fuoco-Lacorte-Sernagiotto-Balzan con la numero 47 di Cetilar Racing nella GTD con un crono di 1'48"309. Nella GTD, la classe con equipaggi di professionisti e gentlemen, le altre tre 296 GT3. In questa categoria, ...